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Шоу-бизнес

Жена Макаревича обнаружила «флаг Украины» в России

13:59 1 октября 2020
эйнат кляйн и андрей макаревич

Супруга музыканта Андрея Макаревича Эйнат Кляйн обнаружила во время поездки по России типично украинский пейзаж в сине-желтых оттенках. Кляйн показала этот снимок в Instagram, сопроводив его пиктограммой с украинским флагом.

Фото было сделано в полях Ростовской области возле реки Маныч (приток Дона).

Примечательно, что экс-президент Виктор Янукович, который после эмиграции из Украины, обзавелся жильем в Ростовской области, также указывал на сходство пейзажей в тех краях с украинскими. «Выхожу прогуляться по улицам, и ощущение, словно иду в Донецке», — заявлял он.

36-летняя Эйнат Кляйн — гражданка Израиля с украинскими корнями. Родилась Эйнат в Киеве, там же получила диплом журналиста, а потом переехала в Израиль. Себя Кляйн называет профессиональной путешественницей и занимается организацией поездок в интересные места. С Макаревичем Эйнат познакомилась в Эфиопии в одном из туров. В апреле текущего года в Яффе пара организовала свадьбу. Церемония была только для самых близких друзей. Фото со свадьбы супруги обнародовали лишь через три месяца после события.

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