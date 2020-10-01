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Шоу-бизнес

Ефремов возместил ущерб старшему сыну погибшего

15:03 1 октября 2020
Михаил Ефремов

Приговоренный к восьми годам лишения свободы актер Михаил Ефремов снова признал свою вину в смертельном ДТП и пожаловался на своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Артист обратился в суд в письме. В нем Ефремов объяснил свою позицию давлением защитника.

«Я признаю себя виновным, готов возмещать ущерб пострадавшим. Моя позиция в суде была связана с давлением на меня моего защитника Э. Пашаева», — написал Ефремов.

В письме он выражает слова раскаяния и просит прощения у семьи погибшего.

Также он просит суд принять жалобы его новых адвокатов и пересмотреть приговор. Ефремов готов взять на себя материальные обязательства перед семьей погибшего в ДТП Сергея Захарова. Его старшему сыну он уже возместил моральный ущерб в размере 800 тысяч рублей (примерно 272 тысячи гривен).

Пересмотра дела просит и гражданская жена Захарова Ирина Стерхова. Женщину так и не признали в суде потерпевшей.

Новые адвокаты Ефремова подали апелляционную жалобу и просят смягчить наказание актеру на четыре года условно.

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Михаил Ефремов

Ефремов возместил ущерб старшему сыну погибшего

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