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Шоу-бизнес

Похудевший на сто килограммов Макс Фадеев получил серьезную травму

16:32 1 октября 2020
Максим Фадеев

Похудевший на 100 килограммов российский продюсер Макс Фадеев получил серьезную травму. Как сообщает Telegram-канал Super, он не справился с управлением электросамокатом и упал на скорости. Продюсеру понадобилась помощь медиков. От госпитализации он отказался.

Сейчас Фадеев находится дома. Врачи рекомендовали ему постельный режим, поскольку подозревают серьезную травму грудной клетки и перелом ребер.

В комментарии Super Максим сообщил, что сейчас ему трудно дышать и разговаривать. Продюсер добавил, что не первый раз катался на электросамокате, а в этот раз не выбрал безопасную скорость.

По другим данным, Фадеев потерял сознание, катаясь на самокате.

Напомним, Максим Фадеев закрыл свой лейбл и распустил всех артистов. Он занялся своим здоровьем и развитием.

Фото Instagram.com/fadeevmaxim

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Похудевший на сто килограммов Макс Фадеев получил серьезную травму

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