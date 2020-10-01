Тина Кароль рассказала о реакции сына на появление сестрички

Популярная певица Тина Кароль, заявившая о готовности усыновить ребенка, рассказала о реакции 11-летнего сына Вениамина на возможное пополнение в семье. Эту тему артистка обсудила в программе ЖВЛ на «1+1».

По словам Тины, она обсуждает серьезные темы с сыном, дает ему возможность высказаться и прислушивается к его мнению. Говорит, что пока Веня принимает новости о появлении сестрички или братика без особого энтузиазма.

«Сестричку или вообще детей он пока что воспринимает так: они будут брать его вещи. Я думаю, мы дорастем до этого вопроса», — рассказала с улыбкой Тина.

Она добавила, что сын более серьезно воспринимает появление мужчины в жизни звездной мамы.

«А вот мужчина… Здесь уже есть конкуренция. Мы поднимаем эту тему, он или не видит пока что человека, который, по его мнению и ощущениям, был бы сильнее него. Хоть он и маленький, он оценивает, как мужчина. Я очень тонко смотрю на эти вещи и позволяю ему высказывать все свои мысли», — сказала Тина Кароль.

Тина ранее говорила, что в ее жизни есть только один мужчина — ее сын. Сейчас певица готова строить новые отношения.

«Я допускаю такую мысль. Очень сложно сейчас об этом говорить. Нужно влюбиться, чтобы реально это случилось. Я могу влюбиться, да. Время покажет, смогу ли я. Я сейчас такая серьезная, рассказываю это, а потом — не смогу», — призналась Тина.

Напомним, после смерти мужа Евгения Огира в 2013 году Тина Кароль долго оставалась одна, она сосредоточилась на воспитании сына и творчестве. Певица достроила загородный дом, который они обустраивали с мужем.

Периодически Тине приписывают тайных ухажеров. Но больше всего говорили о романе с коллегой по шоу «Голос» Даном Баланом. Звезды прямо не отвечали на вопрос о любовных отношениях, лишь подливая масла в огонь слухов.

В интервью «ФАКТАМ» Тина Кароль раскрыла правду о романе с Даном Баланом.

Фото Instagram.com/tina_karol

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