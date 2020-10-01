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Шоу-бизнес

Рудковская и Плющенко снова стали родителями с помощью суррогатной матери

20:50 1 октября 2020
Плющенко и Рудковская

В семье двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской родился второй сын. Об этом Яна сообщила в своем Instagram, показав и фото новорожденного.

Евгений с сыновьями Александром и Арсением

«Теперь у меня 4 сына и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш — Арсений Евгеньевич Плющенко», — написала она.

В одном из комментариев под снимком продюсер подтвердила, что воспользовалась услугами суррогатной матери.

До брака с Плющенко Рудковская воспитывала сына своего предыдущего мужа — Виктора Батурина Андрея и родила бизнесмену сына Николая.

Фото peopletallk.ru/

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