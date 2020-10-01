"Фантазии не хватает?": Настя Каменских станцевала на камеру и подверглась шквалу критики в сети

Настя Каменских решила запустить челлендж в соцсети TikTok в поддержку нового хита Аhuevo и неожиданно для себя получила массу негативных отзывов.

Певица показала несколько танцевальных движений и задала вопрос «Вы уже присоединились к моему #ahuevochallenge в @tiktok?».

«Как взрослая 30-летняя может изображать движения тик-ток», «А что, на другие танцы фантазии не хватает?», «Настя! Хватит кривляться. Наберись уже ума. Взрослая баба», «У нее поехала крыша на Мексике и языке», — отреагировали подписчики звезды.

Напомним, на днях Каменских также примерила образ мистической Dia De Muertos — так она отметила популярный в Мексике праздник Дню мертвых.

Фото — скрин видео в Tik Tok

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