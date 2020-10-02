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«Бежала и бюстик потеряла»: актрису-мать троих детей раскритиковали за слишком откровенное декольте

4:52 2 октября 2020
Акиньшина Оксана

Российская актриса Оксана Акиньшина, известная украинскому зрителю по фильмам «Высоцкий. Спасибо, что живой» и «Превосходство Борна», попала в небольшой скандал после того, как опубликовала в Instagram фото, на котором она запечатлела себя перед выходом Московский Международный кинофестиваль.

Артистка сделала селфи в черном пиджаке с широким декольте. Как успели заметить подписчики, бюстгальтер на многодетной матери отсутствует.

«Видать бежала и бюстик потеряла», — пошутила одна из подписчиц. Другие фолловеры были еще больше категоричны: «Скоро всё стянут с себя. Не знают, как ещё можно выпендриться», «Когда больше нечего предъявить показывают сиськи».

Впрочем, нашлись и те, кто похвалил Акиньшину.

«Оксана по прозвищу „у меня от ее вида отлетела бошка“, просто супер», «Срыв башки», «Горячо выглядишь», «Оксана, как смело! Какая грудь», «Ну это просто крышеснос», «С ума можно сойти от таких видов», «Крутизна зашкаливает», «Бессовестно красива», — написали фанаты.

В этом же «вульгарном» наряде актриса появилась и на церемонии открытия фестиваля.

При этом актриса старалась немного прикрывать вырез, чтобы не допустить конфуза и не обнажить полностью грудь. При этом огромный кулон из платины и белого золота с россыпью бриллиантов на шее еще больше приковывал внимание к пышному бюсту красавицы.

В последнее время в 33-летней Акиньшиной привлечено внимание российских СМИ из-за ее романа с актером Данилой Козловским, оставившего ради нее Ольгу Зуеву, которая в марте 2020 года родила ему дочь.

У самой же Акиньшиной трое детей: семилетний Константин и трехлетняя Эмми от Арчила Геловани и одиннадцатилетний Филипп, который родился в браке с бизнесменом Дмитрием Литвиновым.

Фото: https://www.instagram.com/akinshok2013/

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