Заказать Тарзана станет дороже: муж Наташи Королевой после скандала повысил гонорары за стриптиз

Разгоревшийся в конце лета скандал с разводом Наташи Королевой и Тарзана, повысил, как и предполагали многие поклонники, не только их популярность, но и гонорары за выступление.

Об этом пишет КП.

Некоторые фанаты даже подозревали, что семейная драма срежиссирована самой «русалкой», дабы повысить интерес к своей персоне.

Мол, пока концерты под запретом, зрители совсем позабудут, как выглядят знаменитости и пойдут ли по окончании пандемии на их выступления — большой вопрос. Поэтому история с супружеской неверностью, которую в деталях смаковали на всех телеканалах, — как нельзя вовремя для поднятия рейтингов.

Так, по словам промоутера Сергея Лаврова, гонорары бывшей киевлянки за кассовый концерт возросли до 8 — 10 тысяч евро, поэтому домой она может в месяц приносить как минимум 100 тысяч евро.

В отличие от жены сборы Глушко скандал с изменой никак не повысились — его рейтинги стремительно падали, утверждал Лавров.

Однако стриптизер, вопреки прогнозам, взял да и повысил свой ценник.

«Артист Тарзан выступает в двух жанрах — откровенного танца и в качестве ведущего мероприятий, — сообщили изданию в агентстве, организующем шоу звезд на частных мероприятиях. — Сейчас на обе позиции цена подросла до 6500 евро за корпоратив».

Таким образом, по новому возросшему курсу гонорар Тарзана составляет около 600 тысяч рублей (около 215 тыс. гривен), тогда как до скандала он был готов плясать и за 400.

Издание отмечает, что оба супруга сейчас востребованы в профессии: пока публика обсуждала нашумевшую измену, Наташа Королева успела выпустить новую песню, а Тарзан вышел на сцену в спектакле «Муж на час». И хотя заработки за такие антрепризы по меркам шоу-бизнеса небольшие (около 100 тысяч рублей за каждый выход), гастроли новоиспеченного актера расписаны до конца года.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Тарзан намекнул на возможный развод с Королевой — хотя не исключено, что это новый пиар-ход.

Фото: https://www.crimea.kp.ru/

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