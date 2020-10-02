Едкий вопрос вышел в топ поста Рудковской о рождении сына

На новость о пополнении в семье продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в Instagram появилась масса поздравлений и пожеланий здоровья звездному семейству.

Но один из не очень добрых комментариев набрал более полутора тысяч лайков.

smolina_m5 спросила Рудковскую: придумали ли новорожденному кличку, намекая на то, что старшего сына супруги называют Гном Гномыч, что возмущает общественность. Многие считают, что нельзя издеваться над ребенком, называя его не по имени. Возможно, чтобы родители задумались над этим, комментаторы предложили и свои варианты.

Напомним, до брака с Плющенко Рудковская воспитывала сына своего предыдущего мужа — Виктора Батурина Андрея и родила бизнесмену сына Николая.

Фото Instagram/rudkovskayaofficial

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