Вокруг Олега Винника возникла интрига

Певец Олег Винник после того, как сообщил о положительном тесте на коронавирус, уже пятый день ничего не публикует на своей странице в Instagram.

Представитель певца на вопрос «ФАКТОВ», продолжит ли он участие в шоу «Танці з зірками», ответил, что они не комментируют протекание болезни у Винника, а по поводу его дальнейшего участия в проекте держат интригу.

Между тем, партнерша Винника по «Танцам» Алена Шоптенко вчера опубликовала сториз, где поблагодарила за поддержку и полученный подарок.

На странице проекта «Танці з зірками» в Instagram активно появляются видео о том, как пары готовятся к своим новым выступлениям. Видео с Винником и Шоптенко нет. Возможно, из-за болезни они пропустят очередной выпуск.

Напомним, в Украине проходит четвертый сезон проекта «Танці з зірками». Одиннадцать пар каждую неделю выходят на паркет, сражаясь за кубок победителя.

Фото instagram.com/olegg.vynnyk

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