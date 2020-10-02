Хью Джекман снялся полностью голым в шутливом рекламном видеоролике

Популярный австралийский актер Хью Джекман, известный по фильмам «Люди Икс», «Кейт и Лео», «Ван Хельсинг», «Живая сталь», снялся полностью голым в шутливом рекламном видеоролике. 51-летний Хью опубликовал его у себя в Instagram. В ролике актер беседует со слегка смущенным топ-менеджером австралийской компании по производству обуви R.M. Williams, сидя перед ним абсолютно обнаженным, не считая ботинок.

Директор говорит, что фирма, конечно, ценит то, что Джекман так буквально воспринял условие заключенного с ним контракта не носить ничего, кроме обуви R.M. Williams (на что Хью отвечает: «Мое слова — кремень: как сказал, так и сделал»), но все же разрешает, и даже просит актера не пренебрегать одеждой. Джекмен же возносит хвалы ботинкам.



«Что я могу сказать? Ботинки удобные», — подписал Джекман свой пост. Подписчики пришли в восторг от ролика. «Как вам удалось снять его и не засмеяться при этом?», — писали в комментариях.

Фото Instagram/thehughjackman

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