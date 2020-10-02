Билли Айлиш выпустила клип к новому фильму о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

Американская певица Билли Айлиш выпустила клип к новому, 25-му фильму о Джеймсе Бонде «Не время умирать». 18-летняя Айлиш, получившая в январе этого года пять премий «Грэмми», написала песню «No Time To Die» в соавторстве со своим братом Финнеасом. Ролик был размещен на YouTube-канале певицы.

В видео, снятом на заглавную песню, появляются ранее не демонстрировавшиеся кадры из этой ленты. Главную роль в которой исполняет Дэниел Крэйг. Эта картина станет для него пятой и последней. Далее роль агента 007 перейдет к другому актеру, чья имя пока официально не называлось. В числе наиболее вероятных фаворитов называют английского актера Тома Харди, известного по фильмам «Веном», «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Безумный Макс: Дорога ярости».

Билли стала самой юной в истории исполнительницей саундтрека к картине о Бонде. Ранее этой чести были удостоены Мадонна, Тина Тернер, Адель.

«Записать песню для фильма из такой легендарной серии — это большая честь для меня. Джеймс Бонд — самая крутая франшиза в истории кино. Я все еще в шоке», — заявляла ранее Билли.

Фото youtube

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