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Шоу-бизнес

Ники Минаж родила первенца

10:54 2 октября 2020
Ники Минаж

У американской рэперши и испольнительницы хип-хопа Ники Менаж (настоящее имя Оника Таня Мараж), которая сообщала о своей беременности еще летом, и ее мужа Кенета Пети родился первенец.

Как сообщает издание «People», ребенок родился 30 сентября в Лос-Анджелесе. Впрочем, о том, кто появился на свет — мальчик или девочка — не сообщается.

Ранее певица активно показывала в Instagram фотографии с округлившимся животиком. Беременность она демонстрировала в весьма экзотических нарядах.

Фото со странички Ники Менаж в соцсетях.

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