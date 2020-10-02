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Шоу-бизнес

Конкин слег после гибели дочери

11:43 2 октября 2020
Конкин

Известный артист Владимир Конкин, который считает, что его дочь Софию убили, после ее похорон попросил всех друзей и родных оставить его на время и закрылся в своей квартире один, передает Starhit.

Издание пишет, что после прощания с Софией актер буквально выгнал всех из квартиры.

По словам друга Конкина ветерана МУРа Алексея Лобарева, «Владимир Алексеевич слег, он даже не встает».

Друзья звонят актеру по очереди, чтобы проверить, как тот себя чувствует.

Напомним, Владимир Конкин подозревает в причастности к смерти своей дочери ее бойфренда Михаила. Пара была знакома три месяца и проживала вместе в съемной квартире. По некоторым данным, в последнее время они не ладили, постоянно выясняли отношения и ругались.

Фото: Starhit

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Конкин слег после гибели дочери

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