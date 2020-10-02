Дочь Конкина перед гибелью сделала селфи в фитнесс-клубе — оно попало в СМИ

Трагедия в семье известного актера Владимира Конкина обрастает новыми подробностями и слухами.

Журналисты «Московского комсомольца» вместе адвокатом семьи Конкина провели собственное расследование, чтобы понять, ушла ли София Конкина из жизни по доброй воле, или же ей кто-то помог.

По информации расследователей, в день гибели в стенах бассейна дочь актера сделала фото в купальнике в 23:02.

Журналисты сообщают, что в помещении бассейна, кроме Софии, находились трое мужчин: один москвич и два уроженца Киргизии. Они рассказали, что, придя в бассейн, девушка сразу стала плавать и ей стало плохо. Это заметил один из киргизов. Именно он якобы почти сразу достал ее из бассейна и пытался оказать первую помощь.

Затем приехала «скорая». Медики разрезали купальный костюм на Софии, сумели «завести» уже остановившееся сердце и госпитализировали в Боткинскую больницу. Со слов врачей, легкие девушки были заполнены водой и рвотными массами, что и стало причиной смерти.

Экспресс-исследования крови и мочи девушки показали высокое содержание алкоголя в ее организме и следы седативного препарата.

По мнению адвоката Юлии Нитченко, на многие вопросы уже не найти ответов из-за того, что следователи упустили время.

Она также указала на странную инициативу бывшего бойфренда Конкиной Михаила, который после смерти женщины просил ее родственников отдать ему дочь Софии. Ко всему прочему, Михаил не отдал родственникам загранпаспорт ее дочери, сказав, что не нашел.

В вещах, которые самостоятельно изучила адвокат Владимира Конкина, не нашлось каких-либо прощальных посланий Софии или того, что могло бы указывать на ее желание расстаться с жизнью. Наоборот, дочь актера активно вела ежедневник, куда записывала дела и расходы.

Правда, среди записей погибшей обнаружили странную заметку. 31 августа София Конкина написала: «Извините я отношусь к религии свидетелей иеговы, наша религия не позволяет врать». Была ли это шутка, цитата или нечто другое, неизвестно. Но в сумке Софии на стикерах рукой была выписана молитва о благоуспешной торговле святому великомученику Иоанну Сочавскому.

После ЧП с дочерью Конкина, в бассейн приходили сотрудники правоохранительных органов, все измерили. Сейчас клуб продолжает работать в штатном режиме.

Напомним, после похорон дочери Владимир Конкин один закрылся в своей квартире и ни с кем не общается.

Фото МКRU

588

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter