Боевик «Честный вор» с Лиамом Нисоном и другие премьеры: что посмотреть в кино с 8 октября

В четверг, 8 октября, в украинский прокат выходят восемь новых фильмов, в том числе драма «Передчуття», снятая отечественными кинематографистами совместно с литовскими и словацкими коллегами. Поклонники Лиам Нисона смогут увидеть знаменитого актера в боевике «Честный вор». Сразу две картины в прокате с молодой голливудской актрисой Александрой Даддарио — «Мы вызываем тьму» и «Потерянная в Токио». Для семейного просмотра предлагается полнометражный мультфильм «Чудо-курица». «История Дэвида Копперфилда» — новая работа шотландского возмутителя спокойствия Армандо Ианнуччи. Для любителей пикантных комедий прокатчики приготовили американскую картину «Секреты секса».

«Передчуття» («Предчувствие»)

(12+, Украина — Литва — Словакия, Multi Media Distribution, драма, бюджет — 27,2 миллиона грн)

Действие фильма разворачивается в небольшом приморском городке N. Такое безымянное название говорит о том, что история могла произойти в любом населенном пункте. После смерти одного из местных жителей его вдова и близкий друг отказываются сообщить знакомым, где и как был похоронен покойный. При этом они ссылаются на его завещание. Это вызывает скандал. Тайные похороны чудака превращаются в главную тему для обсуждения в городе. Все вокруг вдруг оказывается пронизанным ощущением тревоги… Снял фильм мэтр украинского кинематографа Вячеслав Криштофович («Володя большой, Володя маленький», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Приятель покойника»). Последние годы он снимал преимущественно сериалы. Главные роли исполнили известные актеры Станислав Боклан (сериалы «Папик», «Слуга народа») и Ксения Николаева («Земля забвения», сериал «Сваты-5»). Съемки картины проходили летом 2018 года в Одессе и Черноморске. Половину средств выделило Госкино Украины. Мировая премьера состоялась в декабре 2019 года в Берлине. В прокат фильм должен был выйти в апреле нынешнего года, но помешала пандемия коронавируса. В конце августа картина была показана в рамках международного кинофестиваля «Молодость».

«Чудо-курица» (оригинальное название La Gallina Turuleca, в интернете известен как «Ко-ко-ко!»)

(6+, Испания — Аргентина, Argentina Sono Film S.A.C.I., анимационный фильм для семейного просмотра)

Главная героиня этого мультика — курица Туру. В отличие от своих сородичей она не несет яйца, поэтому владелец поспешил от нее избавиться, обманом продав Туру пожилой женщине, живущей на ферме. Новая хозяйка вдруг узнает, что курица понимает ее! И она учит курицу человеческому языку, а еще они вместе поют песни. Для Туру все снова меняется, когда старушку увозит в больницу скорая помощь… Сняли мультфильм Эдуардо Гонделл и Виктор Мониготе. Эдуардо прежде работал над мультсериалами, популярными в испаноязычных странах, а Виктор принял участие в создании мультика «Мортадело и Филимон против Джимми Торчка» (2014 год). «Чудо-курица» собрала в Испании и Аргентине 1,2 миллиона долларов в прокате.

«История Дэвида Копперфилда»

(12+, Великобритания — США, Lionsgate, трагикомедия, бюджет — 15,6 миллиона долларов)

Сюжет хорошо известной во всем мире книги английского писателя Чарльза Диккенса рассказал культовый шотландский режиссер Армандо Ианнуччи, который наделал много шуму своими предыдущими картинами, особенно сатирической комедией «Смерть Сталина» (2017 год), которая была запрещена в России. Критики встретили новую работу Ианнуччи с восторгом. В рецензиях отмечается, что он сумел с любовью и уважением к первоисточнику рассказать историю Дэвида Копперфилда свежо и интересно. Главные роли в картине сыграли Дев Патель («Миллионер из трущоб»), Хью Лори (сериал «Доктор Хаус»), Тильда Суинтон («Суспирия»), Питер Капальди («Приключения Паддингтона 2»). В американском и британском прокате фильм успел собрать 12,7 миллиона долларов.

«Секреты секса» (оригинальное название A Nice Girl Like You, в интернете известен как «Такая милая девушка, как ты»)

(16+, США, Vertical Entertainment, комедия, бюджет — 3,6 миллиона долларов)

Картина снята по мотивам бестселлера Айн Каррильо-Гейли «Порнология». Молодая скрипачка Люси случайно обнаружила, что ее бойфренд увлекается порнографическими фильмами. Она устраивает ему сцену, а он в ответ называет ее «сексофобом». Такая характеристика задевает Люси, и она решает разобраться в своей личной жизни и составляет список поступков, которые раньше сочла бы безумными. Но теперь ей хочется все это попробовать… Главную роль сыграла популярная американская актриса и певица Люси Хейл. Она известна по культовому молодежному сериалу «Милые обманщицы», за который получила несколько телепремий. Сняли фильм братья Крис и Ник Риделлы («Плохая ночь»).

«Честный вор»

(16+, США, Open Road Films, боевик, триллер)

В этом фильме Лиам Нисон («Заложница») играет осторожного грабителя, который специализировался на банках в небольших городках. Ему удалось украсть не менее 9 миллионов долларов в общей сложности и ни разу не попасться. Но однажды он влюбляется. И это чувство подталкивает его к тому, чтобы завязать с прошлым. Однако это оказывается совсем нелегко, поскольку им заинтересовались продажные агенты ФБР… Главную женскую роль в картине сыграла Кейт Уолш, известная по сериалу «Анатомия страсти». Снял фильм Марк Уильямс. Это его вторая режиссерская работа. Дебютировал он с триллером «Охотник с Уолл-стрит», или «Семьянин» в 2016 году, в котором сыграл Джерард Батлер.

«Потерянная в Токио» (оригинальное название Lost Girls and Love Hotels, известен в интернете как «Все оттенки Токио»)

(16+, США — Япония, Astrakan Film AB, эротический триллер)

Фильм снят по мотивам одноименного романа канадской писательницы Кэтрин Ханран. Изначально в картине главную роль намеревалась сыграть популярная актриса Кейт Босуорт («Скорость: Автобус 657»). Она же приобрела права на экранизацию. Однако планы Кейт изменились. В результате ее заменила Александра Даддарио («Перси Джексон и Похититель молний»). Ей досталась роль привлекательной молодой американки, которая бежит от прошлого и переезжает в Японию. Она устраивается на работу учителем английского языка в школу стюардесс. Однажды знакомится с местным красавчиком, который втягивает ее в ночной мир Токио, полный запретных желаний и наслаждений. Ей это начинает нравиться, но тут в городе бесследно исчезает очень похожая на нее девушка… Снял картину дебютант Уильям Олссон.

«Мы призываем тьму»

(16+, США, Saban Films, фильм ужасов)

Еще один фильм с Александрой Даддарио. Действие картины происходит в 1988 году в американском штате Индиана. Трое парней знакомятся во время рок-концерта с девушками, которые приглашают провести с ними ночь в доме родителей одной из них. Приятели с радостью соглашаются. Только оказавшись на месте, они узнают, что девушки являются членами секты и хотят совершить смертельный ритуал, а парни нужны им только в качестве жертв… Снял картину американский режиссер Марк Майерс («Мой друг Дамер»).

«Жены героев» (оригинальное название Military Wives, известен в интернете как «Почти знамениты»)

(12+, Великобритания, Lionsgate, комедия)

Фильм основан на реальной истории, которая произошла несколько лет назад в Британии. Несколько женщин, чьи мужья и партнеры служат в Афганистане, создают хор. Их идею подхватывают СМИ, и британки становятся знаменитыми. Об этом случае уже рассказывал документальный мини-сериал «Хор». А теперь режиссер Питер Каттанео, прославившийся благодаря комедии «Мужской стриптиз», снял игровой фильм. Главные роли исполнили популярная актриса Кристин Скотт Томас («Легкое поведение») и Шэрон Хорган (сериал «Вверх дном»). Картина успела собрать в мировом прокате более 4 миллионов долларов.

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