"Ушел близкий друг": Пугачева сообщила о смерти певца Александра Кальянова

В Москве на 74 году жизни скончался известный российский звукорежиссер, эстрадный певец, киноактер, композитор, аранжировщик и продюсер Александр Кальянов.

О смерти друга в сети сообщила Алла Пугачева.

«Ушёл из жизни Александр Кальянов. Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни. Слушайте его песни и помяните его. Царство Ему Небесное», — написала она.

С примадонной Кальянов работал с начала 80-х, когда она пригласила его для сотрудничества в свою группу «Рецитиал».

В 1984 году по рекомендации Пугачевой и Игоря Николаева Александр начал сольную карьеру. Дебютный альбом получил название «Свежий запах лип».

Дебютом Александра Кальянова на ТВ стало его исполнение песни «Старое кафе» в 1988 году на «Рождественских встречах» Пугачевой.

Певца признали Кавалером премии Общественной национальной академии, а в 2012 году Кальянов получил статус Легенды Русского Шансона.

Напомним, накануне в Москве скончался личный фотограф генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева 81-летний Владимир Мусаэльян.

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