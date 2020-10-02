28.26 / 28.44 32.94 / 33.36
Киев: +14
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

"Ушел близкий друг": Пугачева сообщила о смерти певца Александра Кальянова

20:01 2 октября 2020
Александр Кальянов

В Москве на 74 году жизни скончался известный российский звукорежиссер, эстрадный певец, киноактер, композитор, аранжировщик и продюсер Александр Кальянов.

О смерти друга в сети сообщила Алла Пугачева.

«Ушёл из жизни Александр Кальянов. Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни. Слушайте его песни и помяните его. Царство Ему Небесное», — написала она.

С примадонной Кальянов работал с начала 80-х, когда она пригласила его для сотрудничества в свою группу «Рецитиал».

В 1984 году по рекомендации Пугачевой и Игоря Николаева Александр начал сольную карьеру. Дебютный альбом получил название «Свежий запах лип».

Дебютом Александра Кальянова на ТВ стало его исполнение песни «Старое кафе» в 1988 году на «Рождественских встречах» Пугачевой.

Певца признали Кавалером премии Общественной национальной академии, а в 2012 году Кальянов получил статус Легенды Русского Шансона.

Напомним, накануне в Москве скончался личный фотограф генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева 81-летний Владимир Мусаэльян.

446

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Александр Кальянов

"Ушел близкий друг": Пугачева сообщила о смерти певца Александра Кальянова

Винник

Вокруг Олега Винника возникла интрига

Ирина Славина

В сети опубликовали видео самоубийства российской журналистки

Геннадий Кернес

Кернес уже не болен — тест на коронавирус оказался отрицательным

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер