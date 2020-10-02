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Шоу-бизнес

Леся Никитюк пикантным фото поделилась планами на вечер пятницы

22:26 2 октября 2020
Леся Никитюк пикантным фото поделилась планами на вечер пятницы

Популярная телеведущая Леся Никитюк, решившая взять паузу на ТВ, чтобы заняться своим образованием, порадовала подписчиков новым пикатным фото в Instagram.

В кадре «королева ламината» предстает обнаженной, а ее грудь закрывает блюдо с… вареными раками.

«Планы на вечер пятницы? Я раков наварила», — подписала фото теледива, допустив, что уже завтра ее недоброжелатели напишут, мол, Никитюк, прикрываясь тем, что варит раков, фоткалась обнаженной в чанах.

Рецепт «вечера пятницы» пришелся по душе подписчикам знаменитости. Оксана Павлова даже поблагодарила свою любимицу за идею. Ну, а мужчины, как обычно, не оставили без внимания длинные ноги Леси.

Ранее Никитюк опубликовала серию снимков из Анталии, где она отдыхала с родителями.

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Леся Никитюк пикантным фото поделилась планами на вечер пятницы

Леся Никитюк пикантным фото поделилась планами на вечер пятницы

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