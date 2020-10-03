Светят еще десятки лет тюрьмы: Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения

Прокуратура американского округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) предъявила новые обвинения продюсеру Харви Вайнштейну, приговоренному к 23 годам тюрьмы по обвинению в многочисленных изнасилованиях и склонении к сексу.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте окружного прокурора Джеки Лейси, передает Reuters.

Вайнштейну инкриминируются насильственные действия сексуального характера в отношении пяти женщин в 2004—2013 годы.

Теперь в деле Вайнштейна насчитывается семь обвинений.

Если он будет признан виновным, его могут приговорить к тюремному заключению на десятки лет.

Представители Вайнштейна никак не прокомментировали новые обвинения.

Ранее стало известно, что Харви Вайнштейн решил выплатить своим жертвам и кредиторам 44 миллиона долларов. Продюсер готов предложить потерпевшим женщинам 30 миллионов долларов, в то время как оставшиеся 14 миллионов в качестве судебных издержек будут направлены его партнерам и подчиненным.

Напомним, скандал с продюсером разгорелся в 2017 году. Ряд актрис обвинили его в домогательствах, еще несколько женщин — в изнасиловании. Пока что после лечения от коронавируса Вайнштейн остается в психиатрическом отделении тюрьмы, поскольку врачи опасаются попытки суицида.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в сентябре Харви Вайнштейна лишили почетного звания командора Ордена Британской империи (CBE), которого в 2004 году удостоила его королева Елизавета II за заслуги перед британской киноиндустрией.

Фото: https://www.theguardian.com/

21

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter