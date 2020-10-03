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В деле Ефремова обнаружили поддельный документ

11:18 3 октября 2020
Ефремов

Из-за так называемого дела российского актера Михаила Ефремова пострадал участковый подмосковного города Котельники — его уволили из органов внутренних дел.

Как пишет «Интерфакс», ссылаясь на информацию Московского областного главка полиции, правоохранитель выдал поддельную справку по делу артиста.

Полицейского якобы уволили «по отрицательным мотивам», его непосредственных руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности.

О какой справке идет речь, в МВД не уточнили.

По данным агенства, речь идет о документе, из-за которого сожительницу погибшего в ДТП Сергея Захарова Ирину Стерхову не признали потерпевшей. В справке говорилось, что женщина сдавала Захарову койко-место.

Напомним, за смертельное ДТП Михаил Ефремов был приговорен к восьми годам колонии. Адвокаты актера добиваются пересмотра приговора.

Фото lenta.ru

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