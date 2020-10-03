В день рождения Данилко Могилевская предложила фотозагадку поклонникам

Популярная украинская певица Наталья Могилевская поздравила своего коллегу по сцене Андрея Данилко в днем рождения и опубликовала в Instagram фотографии почти двадцатилетней давности.

На фото юные Андрей Данилко, L Кравчук, Лада Лузина и сама Наталья. Певица предложила своим фанатам, угадать, в каком году сделаны фото, и пообещала победителю «вкусный подарок для классного вечера с друзьями».

«Мы играли в фанты, чинили на спор бачок в унитазе, одна наша подруга весь вечер бегала полуголой за Данилко… потом мы шутя написали песню „Лимоновый фонарь“. Было очень весело. С Днем рождения, дорогой друг Андрей Данилко. Я по тебе скучаю», — так Могилевская поздравила своего друга.

Напомним, Андрей Данилко отмечал свой день рождения 2 октября. На его странице в Instagram поклонники оставили массу поздравлений и пожеланий.



Фанаты не скупились на эмоции. Уникальный, бесподобный, многогранный, искренний, глубокий, честный человек с красивой душой — такими эпитетами наградили любимого артиста.



Напомним, этим летом Андрей Данилко устроил горячее выступление у фонтана на Крещатике, напротив высотного дома, в котором он живет. Сердючка зажигала, исполнив свою новую песню Make it rain champagne, общалась с публикой и угощала киевлян и гостей города шампанским.



Фото Instagram/nataliya_mogilevskaya

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