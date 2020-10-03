Олег Винник выздоровел? «Танці з зірками» показали пару

Певец Олег Винник, пропустивший прошлый эфир программы «Танці з зірками» из-за коронавируса, анонсирован как участник шоу в воскресенье, 4 октября. В свежей фотогалерее тех, кто продолжает борьбу в конкурсе, указана и пара Олег Винник — Алена Шоптенко.

Впрочем, за то время, что осталось до выхода шоу в эфир, планы Винника и Шоптенко могут измениться. Организаторы «Танців» держат интригу. На прямой вопрос о самочувствии Олега и Алены и о их участии в эфире, ответ был загадочным: «Узнаем уже в это воскресенье».

Винник и Шоптенко не вышли на паркет в прошлое воскресенье, поскольку заболели COVID-19. В студии было организовано прямое включение из дома Винника. Было объявлено, что у певца тест на коронавирус показал положительный результат, а на КТ подтверждена двусторонняя пневмония.

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