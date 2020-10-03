"Это ни с чем не сравнимо": Шоптенко рассказала, как переносит коронавирус

Алена Шоптенко, призерка международных соревнований по бальным танцам и партнерша Олега Винника на шоу «Танці з зірками», поделилась своим опытом борьбы с коронавирусной инфекцией. Алена рассказала, что потеряла способность различать запахи и вкусы. Это один из характерных симптомов COVID-19, Шоптенко описывает его как абсолютно новый жизненный опыт.

«Я заболела COVID-19, и, признаюсь, это ни с чем не сравнимо. Я не буду рассказывать про сильный кашель и неимоверную слабость, хочу про отсутствие обоняния и вкуса Это уж точно совсем новый экспириенс в моей жизни», — рассказала Алена.

По словам Шоптенко, сейчас она на той стадии, когда ест не из-за голода, а только ради витаминов, а продукты выбирает, чтобы была приятная консистенция.

Напомним, Алена Шоптенко и Олег Винник пропустили эфир шоу «Танці з зірками» 27 сентября, объяснив, что вдвоем заболели COVID-19. Следующий выпуск шоу покажут 4 октября, Алена и Олег в программе указаны, но пока не известно, смогут ли они принять участие в шоу.

Что касается Олега Винника, то еще 28 сентября тест на коронавирус показал положительный результат, а на КТ подтвердилась двусторонняя пневмония.

Фото alena_shoptenko/Instagram

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