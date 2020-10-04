Жена Олега Винника поиграла бедрами на концерте мужа

В YouTube появилось новое видео с концерта Олега Винника, где сцену предоставили в полное распоряжение певицы Таюне. Бек-вокалистка Винника (которую часто называют еще и супругой певца) появилась перед публикой в обольстительном мини и заводит горячими танцами.

Песня «Чую, чую, бачу, бачу» не новая, Таюне ее исполняла еще в 2016 году, но сейчас история харизматичного мужчины и его опытной разоблачительницы заиграла новыми красками. Танцы Таюне стали раскованными, в движениях появилась страсть и уверенность, публика осталась в восторге.

Таисия Сватко (настоящее имя Таюне) и Олег Винник последний раз выступали в Житомире 20 сентября в рамках тура «Безумная любовь». Даты концертов в Днепре, Полтаве и Черкассах пришлось перенести, а некоторые выступления и вовсе отложить до весны 2021 года.

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