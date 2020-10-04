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Шоу-бизнес

Ани Лорак перестала публиковать фото возлюбленного, а он – нет

11:52 4 октября 2020
ани лорак и егор глеб

Певица Ани Лорак не балует поклонников подробностями о своих новых отношениях. Летом прошлого года Каролина опубликовала в своем Instagram фото с бойфрендом — 26-летним саунд-продюсером Егором Глебом. Еще один снимок пары появился 1 августа 2019-го. С тех пор на странице Лорак в Instagram романтики не наблюдается. Певица публикует видео с концертов и репетиций, фотовоспоминания о встречах с друзьями, снимки с дочкой и селфи в необычной обстановке. Егору на странице места почему-то не нашлось.

лорак

лорак

Все это дало повод злым языкам говорить, что пара охладела друг к другу, но эти слухи легко опровергаются, если заглянуть на страницу к Егору. Он по-прежнему регулярно публикует фото и видео с Каролиной, помечает ее инициалами AL и непременно дополняет сердечком.

Напомним, Ани Лорак осенью 2019 года рассказала о новых отношениях с молодым продюсером. Это случилось после долгого развода с Муратом Налчаджиоглу, раздела имущества и оформления опеки над дочерью Софией.

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