Ани Лорак перестала публиковать фото возлюбленного, а он – нет

Певица Ани Лорак не балует поклонников подробностями о своих новых отношениях. Летом прошлого года Каролина опубликовала в своем Instagram фото с бойфрендом — 26-летним саунд-продюсером Егором Глебом. Еще один снимок пары появился 1 августа 2019-го. С тех пор на странице Лорак в Instagram романтики не наблюдается. Певица публикует видео с концертов и репетиций, фотовоспоминания о встречах с друзьями, снимки с дочкой и селфи в необычной обстановке. Егору на странице места почему-то не нашлось.

Все это дало повод злым языкам говорить, что пара охладела друг к другу, но эти слухи легко опровергаются, если заглянуть на страницу к Егору. Он по-прежнему регулярно публикует фото и видео с Каролиной, помечает ее инициалами AL и непременно дополняет сердечком.

Напомним, Ани Лорак осенью 2019 года рассказала о новых отношениях с молодым продюсером. Это случилось после долгого развода с Муратом Налчаджиоглу, раздела имущества и оформления опеки над дочерью Софией.

152

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter