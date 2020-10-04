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Шоу-бизнес

Alyona Alyona раскрыла секрет своего успеха – помогла учительница

12:40 4 октября 2020
Alyona Alyona

Известная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona поделилась в Instagram принципом, с которым идет по жизни. Этот принцип ей внушила учительница в школьные годы.

«У лошади голова большая, пусть она думает. А вы молоды, вы должны действовать», — говорила ей учительница.

По словам певицы, с этим выражением она идет по жизни и именно этот принцип ее стимулирует действовать здесь и сейчас.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Alyona Alyona в новом клипе «Сумно» сняла избитую в поезде «Мариуполь-Киев» журналистку Анастасию Луговую, над которой на глазах у ее маленького сына поиздевался неадекватный пассажир. Эта история потрясла всю страну. Не оставила равнодушной и Alyona Alyona, которая записала социальный трек, а героиней видео сделала Настю.

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