28.30 / 28.44 32.97 / 33.26
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Пропавшего российского актера нашли мертвым

13:07 4 октября 2020
Сергей Горячев

В России пропавший актер кукольного театра «Сказка» Сергей Горячев был найден мёртвым. О его смерти сообщил официальный сайт театра.

«С прискорбием сообщаем, что ушёл из жизни артист Сергей Горячёв. Более 35 лет Сергей Васильевич посвятил Кукольному театру сказки. Приносим соболезнования родным и близким», — говорится в некрологе.

Отметим, что Горячев таинственно пропал 2 октября в Гатчинском районе Ленинградской области. Около половины восьмого утра мужчина сел в машину и уехал в неизвестном направлении. Поиски вели местные жители и добровольцы. Обстоятельства смерти актера пока неизвестны.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Москве скоропостижно скончался актер театра и кино Никита Логинов. Артисту было 56 лет. Днем 27 сентября актер выходил из молодежного театра «На Красной Пресне около дома Станиславского», почувствовал себя плохо и умер еще до прибытия скорой помощи. Врачам осталось только констатировать смерть.

Фото: официальный сайт «Кукольного театра сказки»

1833

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Анастасия Шульженко

Любовница Тарзана опубликовала откровенное фото

таюне

Жена Олега Винника поиграла бедрами на концерте мужа

Маршрутка

Маршрутка сбила трех пешеходов в Киеве — один сразу погиб

Нагорный Карабах

Азербайджан заявил о тяжелом ранении главы Карабаха

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер