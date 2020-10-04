Пропавшего российского актера нашли мертвым

В России пропавший актер кукольного театра «Сказка» Сергей Горячев был найден мёртвым. О его смерти сообщил официальный сайт театра.

«С прискорбием сообщаем, что ушёл из жизни артист Сергей Горячёв. Более 35 лет Сергей Васильевич посвятил Кукольному театру сказки. Приносим соболезнования родным и близким», — говорится в некрологе.

Отметим, что Горячев таинственно пропал 2 октября в Гатчинском районе Ленинградской области. Около половины восьмого утра мужчина сел в машину и уехал в неизвестном направлении. Поиски вели местные жители и добровольцы. Обстоятельства смерти актера пока неизвестны.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Москве скоропостижно скончался актер театра и кино Никита Логинов. Артисту было 56 лет. Днем 27 сентября актер выходил из молодежного театра «На Красной Пресне около дома Станиславского», почувствовал себя плохо и умер еще до прибытия скорой помощи. Врачам осталось только констатировать смерть.

Фото: официальный сайт «Кукольного театра сказки»

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