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Шоу-бизнес

«Все хуже идет «Лига смеха» без Вовы»: Кошевого унизили конкуренты

14:14 4 октября 2020
дизель шоу

Команда «Дизель Шоу» едко высмеяла коллег-юмористов. рванувших в политику. В своем новом номере артисты шутят, что, похоже, пал последний бастион, и теперь «Дизель Шоу» остались одни на юмористической сцене.

Артисты «Дизель Шоу» выпили не чокаясь за безвременно ушедших конкурентов и посвятили им нарочито печальные строки:

Уже не так смело в Кварталах их шутят,
И в «Женском квартале» критичные дни.
И к «Комикам» больше смешить не приходят.
Походу мы с вами остались одни.

Отдельный куплет адресовался ближайшим конкурентам — «Лиге смеха». «Дизель Шоу» пришли к выводу, что Евгений Кошевой не смог достойно заменить на капитанском мостике ушедшего Владимира Зеленского.

Все хуже идет «Лига смеха» без Вовы,
Сменился на мостике их адмирал.
Вчера я, ребята, смотрел их повторы,
И на Полякову впервые не встал.

Напомним, ранее артисты «Дизель Шоу» рассказали в интервью «ФАКТАМ», почему никогда не пойдут в политику, но продолжат шутить о политиках.

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