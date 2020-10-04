Любовница Тарзана опубликовала откровенное фото

Молодая любовница мужа российской певицы Наташи Королевой Тарзана Анастасия Шульженко опубликовала откровенное фото в Instagram.

Как писали «ФАКТЫ», ранее 27-летняя актриса Анастасия Шульженко на видео подтвердила, что действительно состояла в интимных отношениях с Тарзаном. Последний раз они виделись 19 августа. Она считает, что Наташа Королева обвинила ее в краже из мести. Теперь, по словам Анастасии, она получает угрозы от певицы и опасается за свою жизнь.

Напомним, что пока Королева наслаждалась отдыхом на море, ее супруг Тарзан привел в их дом двух малознакомых женщин. После вечеринки из дома исчезли драгоценные украшения с бриллиантами на сумму около пяти миллионов рублей (примерно 1 млн 800 тысяч гривен) и три тысячи евро (примерно 99 тысяч гривен). Пропажу певица обнаружила, вернувшись из отпуска.

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