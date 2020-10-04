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Шоу-бизнес

Ольга Фреймут показала мать и поразила поклонников

15:33 4 октября 2020
Ольга Фреймут показала мать и поразила поклонников

Победившая коронавирус популярная телеведущая и участница шоу «Танці з зірками» Ольга Фреймут поздравила всех с Днем учителя, опубликовав фото с мамой Аллой.

По словам звезды, Алла Фреймут работает в школе уже 40 лет и никогда не думала менять работу.

«Какое счастье работать по призванию, и как почетно быть педагогом. С праздником всех учителей», — написала она в Instagram.

В комментариях поклонники Фреймут отметили, насколько они похожи с мамой.

«Вы очень красивы! Вот что значит украинская красота — годы на нее не влияют», — написала одна из подписчиц.

Сама же Фреймут предложила всем оставлять под ее постом поздравления своим учителям и сделала честное уточнение, что фото сделано уже давно, сразу же после рождения сына.

Отметим, перепалка Фреймут с Ямой стала одним из самых ярких эпизодов пятого эфира популярного телешоу.

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Ольга Фреймут показала мать и поразила поклонников

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