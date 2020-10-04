Ольга Фреймут показала мать и поразила поклонников
Победившая коронавирус популярная телеведущая и участница шоу «Танці з зірками» Ольга Фреймут поздравила всех с Днем учителя, опубликовав фото с мамой Аллой.
По словам звезды, Алла Фреймут работает в школе уже 40 лет и никогда не думала менять работу.
«Какое счастье работать по призванию, и как почетно быть педагогом. С праздником всех учителей», — написала она в Instagram.
В комментариях поклонники Фреймут отметили, насколько они похожи с мамой.
«Вы очень красивы! Вот что значит украинская красота — годы на нее не влияют», — написала одна из подписчиц.
Сама же Фреймут предложила всем оставлять под ее постом поздравления своим учителям и сделала честное уточнение, что фото сделано уже давно, сразу же после рождения сына.
Отметим, перепалка Фреймут с Ямой стала одним из самых ярких эпизодов пятого эфира популярного телешоу.471
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