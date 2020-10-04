«Или как дурак последний, или…» Алла Пугачева произнесла речь на похоронах друга

В Москве попрощались с известным музыкантом, автором хита «Старое кафе» Александром Кальяновым.

На отпевании знаменитости в храме Иоанна Предтечи на Хованском кладбище заметили Игоря Николаева, Николая Расторгуева, Аркадия Укупника и Диану Гурцкую, сообщает StarHit.

Алла Пугачева и Максим Галкин, которые приехали сразу в крематорий, возложили к гробу букет желтых роз.

«Или ты бесцельно прожил жизнь, как дурак последний, или… Я думаю, что Сашина жизнь удалась», — сказала она.

Напомним, Пугачева одной из первых сообщила в сети о смерти друга.

«Ушел из жизни Александр Кальянов. Близкий друг и соратник, часть моей творческой жизни. Слушайте его песни и помяните его. Царство Ему Небесное», — написала она в Instagram 2 октября.

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