Оля Полякова попала в уголовное дело

Полиция Харькова открыла уголовное производство в связи с нарушением карантинных ограничений во время концерта Оли Поляковой в субботу, 3 октября. Напомним, Харьков входит в «оранжевую» карантинную зону, где запрещено проведение массовых мероприятий.

По сообщению Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, концерт на стадионе по Профсоюзному бульвару посетили около 2000 человек, которые массово игнорировали карантинные ограничения.

Не подействовал на зрителей и призыв самой певицы надеть маски и соблюдать социальную дистанцию.

Таким образом, следователем Новобаварского отдела полиции были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 («Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений») Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере 17−51 тысячи гривен, или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Правоохранители также уверяют, что организаторы концерта не предупреждали их о готовящемся массовом мероприятии, и они узнали о нем только 1 октября в ходе мониторинга сети. В тот же день они зарегистрировали информацию в Едином учете заявлений и сообщений.

Справочно: концерт был организован командой Геннадия Кернеса, его приурочили ко Дню учителя и сделали бесплатным для зрителей.

Напомним, за сутки, 3 октября, в Украине было зафиксировано 4140 новых случаев заражения.

Фото kh.vgorode.ua

1274

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter