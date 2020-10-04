Располневший Игорь Николаев ужаснул поклонников

Известный советский и российский композитор Игорь Николаев, который весной перенес пневмонию, ужасно располнел. На это обратили внимание его фаны, увидев новые фото 60-летнего мэтра в Instagram Димы Билана.

Певец пришел на шоу радиостанции «Новое радио» в джинсах и серой кофте с капюшоном, собрав волосы в хвост и надев очки с темными линзами, что еще больше подчеркнуло округлившиеся лицо.

Игорь Николаев - в центре снимка

При этом еще неделю Николаев выглядил более стройно, о чем свидетельствует его фото в Instagram.

В сети решили, что композитор выглядит именно так, как показал Билан, а в своем Instagram прибегает к услугам Photoshop.

Фото ng.ua

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