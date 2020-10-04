Евгений Кошевой отличился с пакетом алкоголя при 12-летней дочери

Актриса «Женского квартала» Лера Ловстолес случайно выдала своего старшего коллегу по цеху Евгения Кошевого, когда опубликовала в своем Instagram видео с актером.

Он пришел поздравить девушек с двухлетней годовщиной «ЖК» с пакетом бутылок с «молочком» (на самом деле в емкостях плескался алкоголь).

И все бы ничего, но в кадр попала 12-летняя дочь Кошевого Варвара, которая, кстати, весело смеялась при появлении папы с пакетом.

Напомним, накануне Евгения Кошевого унизили его конкуренты из «Дизель Шоу».



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