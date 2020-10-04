28.29 / 28.44 32.96 / 33.26
Киев: +16
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Евгений Кошевой отличился с пакетом алкоголя при 12-летней дочери

22:16 4 октября 2020
Евгений Кошевой

Актриса «Женского квартала» Лера Ловстолес случайно выдала своего старшего коллегу по цеху Евгения Кошевого, когда опубликовала в своем Instagram видео с актером.

Он пришел поздравить девушек с двухлетней годовщиной «ЖК» с пакетом бутылок с «молочком» (на самом деле в емкостях плескался алкоголь).

И все бы ничего, но в кадр попала 12-летняя дочь Кошевого Варвара, которая, кстати, весело смеялась при появлении папы с пакетом.

КОШЕВОЙ ПРИНЕС ЗАПРЕЩЕНКУ В шапке моего профиля, есть ссылка. Это ссылка на мой Ютюб канал. Я там выкладываю ВЛОГИ с @zhenskiykvartal_official и скоро начну пилить и другой контент. Если интересно посмотреть на закулисную жизнь звёзд и актрис @zhenskiykvartal_official, заходи на эту ссылку и смотри! А если понравится мой контент, оставайся со мной и подписывайся на канал.

Публикация от Товстолес Лера-Жена миллионера (@lera_fatforest)

Напомним, накануне Евгения Кошевого унизили его конкуренты из «Дизель Шоу».

716

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алла Пугачева у гроба (скрин видео)

«Или как дурак последний, или…» Алла Пугачева произнесла речь на похоронах друга

Анастасия Шульженко

Любовница Тарзана опубликовала откровенное фото

Евгений Кошевой

Евгений Кошевой отличился с пакетом алкоголя при 12-летней дочери

Военные организовали плантацию конопли «для нужд АТО»

Военные организовали плантацию конопли «для нужд АТО»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер