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Шоу-бизнес

Бывшая девушка Леонардо Ди Каприо вышла замуж

0:25 5 октября 2020
Тони и Алекс

28-летняя модель Тони Гаррн, встречавшая с известным голливудским ловеласом Леонардо Ди Каприо с мая 2013 года по декабрь 2014 года, связала себя узами брака с актером Алексом Петтифером.

Об этом пишет Daily Mail.

«Теперь ты действительно можешь называть меня своей женушкой», — написала девушка в своем аккаунте в соцсети.

Для торжества модель выбрала шелковое платье-комбинацию, которое дополнила соломенной шляпой. Британский актер остановил свой выбор на темно-сером костюме и рубашке.

Свадьба прошла во дворце Berner Schloss в пятницу, 2 октября. ​​

Интересно, что предложение руки и сердца от Алекса Тони получила всего через 10 месяцев после их знакомства.

О самом же романе Тони Гаррн и Алекса Петтифера заговорили в начале 2019 года после того, как оба посетили вечеринку Элтона Джона. Многозначительные взгляды и объятия пары говорили красноречивее любых признаний, которые влюбленные делать не спешили. Две недели спустя влюбленные работали над фильмом «Предупреждение» вместе с отцом Алекса Ричардом Петтифером, Рупертом Эвереттом, Томасом Джейном, Элис Евой и Аннабеллой Уоллис. И это еще больше скрепило их союз.

А уже накануне Рождества Алекс Петтифер сказал Тони слова, которые мечтает услышать каждая девушка, находящаяся в романтических отношениях, и при этом преподнес кольцо с крупным бриллиантом. После этого пара выждала несколько дней и в январе поделилась счастливой новостью с поклонниками.

Тогда Алекс опубликовал в соцсети снимок с возлюбленной, на котором было видно подаренное им кольцо, и подписал его следующим образом: «Некоторые люди женятся на своей лучшей подруге. Некоторые — на своей второй половинке. У меня есть и то, и другое».

Ранее актер был помолвлен с Райли Кио и Марло Хорст, а также замечен в романтических отношениях с Габриэлой Джованарди и Эммой Робертс. В свою очередь, у Тони были романы с Энрике Мурсиано, Александром Скарсгардом и Чендлером Парсонсом и, как упоминалось, Леонардо Ди Каприо.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что еще одна девушка Лео, 56-летняя супермодель Эль Макферсон, восхитила фанатов снимками на пляже.

Фото: https://www.instagram.com/tonigarrn/

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