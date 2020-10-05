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Шоу-бизнес

Известная модель-трансгендер смутила фанатов "голым" снимком

2:52 5 октября 2020
Тедди Квинливан

Популярная модель Теодора (Тедди) Квинливан известна не меньше, чем бразильянка Валентина Сампайо, сотрудничающая со знаменитым брендом нижнего белья Victoria’s Secret.

Как и Сампайо, Квинливан также стала первым трансгендером, представляющим другой известный бренд — Chanel. Об этом она сама написала в начале лета в Instagram-аккаунте.

Благодаря многочисленным бьюти-съемкам Тедди Квинливан не стесняется сниматься в откровенных образах, а порой и вовсе обнаженной.

Так, недавно она сфотографировалась полностью голой и неожиданно смутила подписчиков своей худобой.

На фото Квинливан сидит на кровати без одежды и снимает свое отражение в зеркале. При этом обнаженную грудь девушка прикрывает собственными руками, а из аксессуаров на ней только тонкие цепи.

«Вы можете сколь угодно осквернять мое имя, но это только делает меня еще лучше», — подписала публикацию модель.

Конечно, нашлись те, кто был в восторге от поста Квинливан.

«Тедди — абсолютно великолепная и идеальная женщина с головы до пят. И у нее самый красивый голос на планете», «Твое тело — это буквально мое вдохновение. Твои лицо, тело и индивидуальность так гармонично сочетаются!» — хвалили ее фанаты.

Но большинство фолловеров раскритиковали снимок.

«Это уже слишком откровенно. Может, пора заглянуть в Библию?», «Ты какая-то безумно худая», «Если честно, выглядишь как скелет», — писали они.

Напомним, что модель родилась в Бостоне в 1994 году, а карьеру начала после того, как ее заметил креативный директор Louis Vuitton Николя Жескьер. Впервые на подиум Квинливан вышла показе весенне-летней коллекции бренда в 2016 года. После этого Тедди становилась все более популярной и прошлась по подиумам многих люксовых брендов — Saint Laurent, Dior, Chloe, Louis Vuitton, Paco Rabban и другие.

Изменение пола Теодора планировала еще в подростковые годы. В 17 лет она начала принимать гормоны, а ее мама помогла найти врачей, чтобы совершить операцию. Отец модели сначала не поддержал выбор сына, но потом принял, увидев, что Квинливан чувствует себя лучше в роли женщины.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что пара трансгендеров ждет первенца: забеременел родившийся женщиной муж модели, которая была мужчиной.

Фото: https://www.instagram.com/teddy_quinlivan/

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