Шестой прямой эфир популярного проекта «Танці з зірками» («1+1») был посвящен украинским исполнителям — звезды сопровождали выступление каждой пары. Шоу открыл дуэт Юрия Горбунова и Тины Кароль с легендарной «Червоной рутой» в сопровождении танцоров ансамбля имени Вирского.

За главный кубок продолжают бороться десять пар. На этот раз четвертым судьей стал популярный актер Юрий Ткач. На балконе участников поддерживал Дзидзьо.

Первыми на паркет вышла пара Дарьи Петрожицкой и Игоря Гелуненко.

— Сказать, что мы «фигачим» — ничего не сказать, — призналась Даша. — Я еще поборюсь за победу.

Пара исполнила зажигательную сальсу в сопровождении Мишель Андраде.

— Лучше, чем прошлый раз, — прокомментировал танец Влад Яма. — Но у тебя, Даша, на лице было мало секса.

— Я был на вашем месте, — вспоминал Юрий Ткач. — Знаю, как сложно переживать и танцевать.

— Сальса — это вечерний танец, — сказал Григорий Чапкис. — Вы танцевали весело и достойно. Так держать!

— Вы, Даша, словно ясное солнце, но танцевали, как ленивый вареник, — признала Екатерина Кухар.

Судьи поставили паре 28.

Юлия Санина и Дмитрий Жук стали лидерами судейского голосования минувшего эфира.

— Мне все еще не удается раскрыть свою женственность, — сожалела Юля. — Но целые дни мы проводим на проекте. Мне хочется узнать, на что я способна.

Пара танцевала контемпорари в сопровождении Тины Кароль.

— Вы одна из лучших пар! — признал Григорий Чапкис. — Это был хороший номер.

— Получилось атмосферно, — поддержал Влад Яма. — Но обратите внимание на стопы. И отдельное спасибо за трюк.

— Юля, вы стали кошечкой, — сказала Екатерина Кухар. — Этот контемп был самым техническим в сезоне.

Судьи поставили паре 38 баллов.

Тарас Цымбалюк и Яна Заяц готовили к эфиру пасодобль под аккомпанемент Сергея Романа с песней «Несе Галя воду».

— Сложно, но понимаю, что не время сдаваться, — сказал Тарас. — Мы репетируем по семь часов в день! Я буду идти к победе.

— Козак был, а вот испанская позиция — не всегда, — заметил Влад Яма.

— Наконец, я увидела от вас отдачу, — признала Кухар. — Вы — настоящий вареник со шкварками.

— Этот номер войдет в историю проекта, — предположил Юрий Ткач.

Судьи поставили паре 34 балла.

— На паркете мы показали историю Лесной Мавки и парня, который пришел в лес собирать папоротник, — рассказал «ФАКТАМ» Тарас Цымбалюк. — Такая добрая и сказочная история, учитывая тот факт, что это пасодобль и каждое движение должно быть на внешних чувствах, эмоциях, а главное на ровной осанке. Вот о ней я больше всего переживал: за свои плечи, шею и бедра, которые должны быть впереди.

Сергей Танчинец и Яна Цыбульская посвятили свой танец памяти Андрея Кузьменко.

— Я в восторге от песни, — сказал Сергей. — Благодаря технологиям, Андрей будет петь специально для нас.

Румба исполнялась под песню «Люди, як кораблі».

— Сергей уже уверенно стоит на ногах, — сказал Влад. — Прогресс есть.

— Я не видел у вас движений румбы — заметил Григорий Чапкис. — И страсти у вас не было.

— А мне показалась страсть была, — не согласилась с ним Екатерина. — После первого эфира я считала, что не увижу вас уже на третьем. Но вы показываете самый большой рост на проекте!

Судьи поставили паре 34 балла.

— Наш танец о том, что есть жизнь — океан, а мы в ней корабли, — рассказал «ФАКТАМ» Сергей Танчинец. — О том, что иногда люди разминаются в этой жизни и было бы здорово, чтобы они все же находили друг друга и оставались вместе навсегда. Мне было очень радостно, когда я узнал о том, что наш танец будет под песню Скрябина «Люди, як кораблі». Это шикарная песня, я бы даже сказал гениальная. И танцевать под такие песни очень приятно.

Санта Димопулос и Макс Леонов признались, что тренируются по семь часов ежедневно.

— Проект — это мое возвращение на большую сцену, — сказала Санта.

Ча-ча-ча пара исполнила в сопровождении Гайтаны.

— Санта — черный бриллиант нашего проекта, — восхитилась Кухар. — Мне казалось, что мы находимся на профессиональном конкурсе бальных танцев. Безупречные движения!

— Спасибо за хореографию, — остался доволен танцем и Влад Яма.

— Блестяще! — воскликнул Чапкис. — То, что вы сделали — это профессионально.

Санта пригласила в следующем эфире Надежду Мейхер устроить дуэль в пасодобле.

Судьи поставили паре 39 баллов.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк считаются одними из главных претендентов на победу.

— Я была в депрессии два года, — призналась Надежда. — Моим смыслом жизни был мой сыночек. Я собралась с силами и пошла к психологу. Я на проекте, чтобы исцелиться от депрессии.

Фокстрот пара танцевала под песню Таяны. В финале Надежда взмыла к потолку.

— Я взволнован, — восхитился Григорий Чапкис. — Это была творческая работа.

— Крутая постановка, — признал Влад. — Вы сделали все четко, идеально. Вы продолжали танцевать даже в воздухе.

— Танец — это твой пульс, — сказала Екатерина. — Ваше оружие — это сексуальность! Не забывайте об этом.

Судьи поставили паре 39 баллов.

Известно, что Олег Винник и Алена Шоптенко уже вторую неделю болеют коронавирусом. По правилам проекта пара может пропустить лишь один эфир.

— Врачи не позволяют мне выходить, — рассказал Олег по видеосвязи. — Говорят, что я поправлюсь только к следующему четвергу. Репетиции еще нельзя проводить. Знаю, что Алене еще сложнее.

— У меня все еще поднимается температура и страшный кашель, — Алена тоже вышла на связь. — Врачи запрещают какие-либо нагрузки. Я понимаю, что подобного у меня не было никогда. Признаюсь, очень хочется быть рядом с вами.

По правилам проекте Олег и Алена покинули проект.

— Я согласен с вердиктом, — сказал Винник. — Этот проект очень крутой. Я для меня был вызовом и обучением. Спасибо Алене — я понял, что такое танцы. Судьям спасибо за критику — она была мне нужна.

Все голоса, которые зрители отдавали Олегу Виннику он передал паре Ольги Фреймут.

Позитив и Юлия Сахневич уже три раза оказывались в зоне риска.

— Никогда никакому делу я не отдавался так, как танцам, — признался Позитив.

Румбу пара танцевала под аккомпанемент Алексеева.

— Было мало движений, — сказал Влад. — Прогресса должно быть больше.

— Из эфира в эфир вы показываете одинаковые движения, — осталась недовольна Екатерина Кухар. — Вы даже не вареник, а галушка.

— Вы ошибались, но я — не заметил, — поддержал Позитива Григорий Чапкис.

Судьи поставили паре 28 баллов.

Сергей Мельник и Аделина Дели выбрали для эфира пасодобль. Танец пара исполнила в сопровождении Юлии Саниной.

— Сейчас в моей жизни есть только танцы, — признался Сергей.

— Ваш танец был как магнит, — восхитилась Екатерина после выступления.

— Это было сильно, — признал Влад Яма. — В каждом шаге было много работы.

— У вас все было идеально! - прокомментировал Юрий Ткач.

Судьи поставили паре 37 баллов.

Завершала вечер пара Ольги Фреймут и Ильи Падзина.

— Это уже шестой эфир и усталость не передать, — призналась Ольга.

Фьюжн пара исполняла в сопровождении победителя 7 сезона «Голосу країни» отца Александра. В номере приняли участие мама и младшая дочь Ольги.

— Я в восторге, — признал Чапкис. — Вы превзошли все мои ожидания. Мурашки по телу. Браво!

— Надо признать, что прогресс есть, — сказала Екатерина Кухар.

— В следующий раз делайте меньше поддержек, — попросил Влад Яма. — Я видел лишь пару движений.

Судьи поставили паре 34 балла.

Перед оглашением результатов зрительского голосования на паркете с песней «Снег» Ирины Билык выступила Екатерина Кухар. У примы-балерины и судьи проекта оказались блестящие вокальные данные.

По результатам зрительского голосования в зоне риска оказались пары: Дарья Петрожицкая и Сергей Гелуненко, Тарас Цымбалюк и Яна Заяц. Шоу покинула пара Тараса Цымбалюка.

— Спасибо зрителям, — сказал Тарас. — Все пары на проекте пашут, как кони. Спасибо Яне, которая меня терпела.

— Спасибо за кайф и то, что мы тут испытываем, — попрощалась Яна с паркетом. — Пусть победит сильнейший!

В финале эфира слово неожиданно взяла Ольга Фреймут, которая обратилась к руководителям шоу вернуть в проект Олега Винника. Зал поддержал ее, скандируя: «Винник!».

Фото https://1plus1.video/

42

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter