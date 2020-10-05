Анна Седокова со слезами раскрыла жуткие детали об отчиме-педофиле

Анна Седокова, которая совсем недавно вышла замуж в четвертый раз, презентовала автобиографическую книгу «Я сильная. Я справлюсь», в которой впервые рассказала о домогательстве со стороны друга своей матери. Мероприятие прошло в московском Доме книги, сообщает СтарХит.

«Я бы вообще не обращала на него никакого внимания, если бы ночами дядя Сережа не приходил ко мне. Он открывал дверь в мою комнату и замирал над моей кроваткой. Сначала стоял и смотрел на меня, думая, что я сплю. Потом осторожно просовывал руку под одеяло и начинал гладить меня по голой ноге. С каждым разом забираясь все выше и выше. Я перестала спать ночами, с ужасом ждала, что вот сейчас скрипнет дверь маминой комнаты, и я услышу тяжелые шаги», — зачитала Анна отрывок из книги, не сдерживая слез.

По ее словам, с тех пор их с матерью отношения остаются натянутыми, хоть та отказывалась понимать дочь и признавать «странности» в поведении сожителя. Более того, когда певице исполнялось 20 лет, ее родительница зачем-то привела на праздник того самого дядю Сережу.

В книге затронута и тема первого неудачного брака певицы. Поразительно, но зрители похвалили «экс-ВИА-ГРУ» за готовность уходить от «плохих мужчин».

«Вы всегда уходили от плохих мужчин. Мои родители не разошлись, детство было ужасным. Моя мама терпела мужа-алкоголика. Как я хотела, чтобы они развелись! Спасибо, что своим примером вы показываете, как сделать детей счастливыми», — заявила одна из участниц презентации.

В свою очередь Анна призвала женщин не бояться открывать собственное дело и даже пообещала, что три самые интересные бизнес-идеи получат от нее финансовую поддержку.

Напомним, молодой супруг Седоковой Янис Тимма сообщил об инфицировании коронавирусом.

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