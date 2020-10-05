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Шоу-бизнес

Верните Винника! — в сети разгорается скандал из-за дисквалификации артиста

10:12 5 октября 2020
Олег Винник и Алена Шоптенко

Шестой прямой эфир «Танців з зірками» стал шоком для поклонников Олега Винника. Второй выпуск подряд певец с партнершей Аленой Шоптенко не смогли выйти на паркет из-за коронавируса. Олег перенес воспаление легких и уже идет на поправку, Алена еще чувствует себя неважно. О полноценных тренировках не может быть и речи. Согласно формату шоу, если пара пропускает два эфира, она дисквалифицируется.

Олег обратился к поклонникам и всем участникам с трогательной речью, поблагодарил за поддержку.

«Друзья, коллеги, дорогие мои зрители и слушатели, еше раз благодарю вас за поддержку и пожелания скорейшего выздоровления. Мне уже значительно лучше, продолжаю лечиться. Очень жаль покидать проект из-за болезни, но это жизнь», — написал Олег Винник в Instagram и выразил поддержку Алене Шоптенко.

Танцовщица опубликовала короткий пост в Instagram: «На жаль». Но он вызвал бурю возмущения в сети, в том числе среди коллег-хореографов, победителей «Танців з зірками» — Илоны Гвоздевой, Евгения Кота.

Илона отметила, что «ветераны» паркета уступили дорогу молодым. Мол, все опытные танцоры ушли из проекта. Пост поддержал и Женя Кот.

«Аленчик, зато теперь все победители прошлых сезонов сидят по домам и дали дорогу и шанс остальным ребятам победит. Теперь мы точно им не мешаем все», — написала Илона.

Подписчики желают скорейшего выздоровления Алене и возмущаются правилами шоу. Они называют Винника и Шоптенко одной из самых сильных пар. И если участники будут покидать проект из-за «короны», то тогда победит пара, которой повезет не заразиться.

«Это не справедливо. От болезни никто не застрахован. Вы же не виноваты в том, что не можете выйти на паркет. И желание нет смотреть больше эти танцы», — пишет поклонница. Ее поддерживают и просят вернуть Винника в проект.

Кстати, участница шоу Оля Фреймут, который Олег отдал свои голоса, обратилась к создателям «Танців» с пламенной речью и попросила сделать исключение для дисквалифицированной пары.

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