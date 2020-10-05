Тарзан объяснил свою скандальную фразу о Ефремове

Оскандалившийся публичным признанием в измене Сергей «Тарзан» Глушко стал героем нового интервью Ксении Собчак. В частности, экс-стриптизер объяснил, почему сравнил себя с актером Михаилом Ефремовым, осужденным за убийство человека по неосторожности.

«Я не буду вторым Михаилом Ефремовым, не буду говорить, что это не я, что это был кто-то, похожий на меня. Это сделал я, и отвечать за это я буду перед Богом и перед своей женой», — сказал он в одном из телеинтервью.

Собчак же он рассказал, что не хотел обидеть актера, а вспомнил о нем только потому, что его история в тот момент была у всех на слуху.

При этом он неожиданно назвал себя очень чувствительным человеком.

На видео с 16:59:

Фото radiokp.ru/

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