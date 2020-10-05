Постаревшая Наташа Королева предстала без «грима»

Певица Наташа Королева, признавшая кризис в семье после измены мужа — Тарзана поймали на адюльтере — дала первое интервью.

По ее словам, сложившаяся ситуация требовала осмысления и анализа. «Нужно было взглянуть на нее со стороны, подумать и проанализировать, почему так произошло и кому это нужно», — говорит Королева в интервью Ксении Собчак.

Певица утверждает, что все произошло «на фоне гармоничного состояния», в котором находилась ее семья в последнее время.

«Коронавирус для нас оказался, наверное, самым лучшим периодом в жизни — вся наша семья была долгое время друг с другом. Мы нашу энергетику семьи собрали в единое целое, настолько кайфовали и наслаждались этим временем, что не хотели, чтобы это заканчивалось… Ничего не предвещало никакого, извините, п… ца, так что мне нужно было на это все посмотреть со стороны», — сказала Королева.

При этом певица добавила, что для нее остается загадкой — кому нужно было перенести ситуацию в публичную плоскость.

На видео — с 18:53

Фото из Instagram Наташи Королевой, скриншот.

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