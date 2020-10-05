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Шоу-бизнес

Оля Полякова надела маску после скандального концерта

11:44 5 октября 2020
Оля Полякова надела маску после скандального концерта

После скандального концерта Оли Поляковой в Харькове, который, как оказалось, был предвыборной акцией команды Геннадия Кернеса, певица демонстративно надела респиратор. Фото она опубликовала в сториз.

«Лечу из Харькова. А что вы там?», — прокомментировала она снимок.

Кстати, команда певицы уже отменила концерт в Белой Церкви, который должен был состояться 12 сентября. Сообщив об этом в Instagram, Полякова дала понять, что заразиться в маршрутках и очередях гораздо проще, чем у нее на концерте.

«Я просто передаю привет городской администрации Белой Церкви и призываю ее к тому, чтобы ее решения были не только своевременны, обдуманы, обсуждены с организаторами, но и принимались в соответствии со всеми правилами и разрешениями. А отменять, потом разрешать, потом снова отменять… Все это выглядит как минимум странно и не внушает доверия, раздражает зрителей и разоряет организаторов», — написала певица.

Напомним, Полякова добилась права на проведение массовых концертов на митинге под Кабмином.

Фото telekritika.ua

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