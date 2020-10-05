«Могу позволить себе»: Анастасия Приходько решилась на откровенное фото

Певица Анастасия Приходько решила начать понедельник ярко, о чем написала в соцсетях и выложила смелое фото.

«Начинай свой понедельник ярко! И совсем не важно, кто ты: мама с гнездом на голове, которая собирает спросонья детей в школу, бухгалтер, у которого отчет на носу или роковая леди, которая надеется сегодня встретить своего богатого принца на черном джипе», — шутит Анастасия Приходько и добавляет, что она — мать двоих детей — гордится, что может позволить себе такие фотосессии.

Фото из Instagram Анастасии Приходько.





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