«Могу позволить себе»: Анастасия Приходько решилась на откровенное фото
Певица Анастасия Приходько решила начать понедельник ярко, о чем написала в соцсетях и выложила смелое фото.
«Начинай свой понедельник ярко! И совсем не важно, кто ты: мама с гнездом на голове, которая собирает спросонья детей в школу, бухгалтер, у которого отчет на носу или роковая леди, которая надеется сегодня встретить своего богатого принца на черном джипе», — шутит Анастасия Приходько и добавляет, что она — мать двоих детей — гордится, что может позволить себе такие фотосессии.
Начинай свой понедельник ЯРКО! И совсем неважно кто ты: мама с гнездом на голове, которая собирает спросонья детей в школу, бухгалтер, у которого отчёт на носу или роковая леди, которая надеятся сегодня встретить своего богатого принца на черном джыпе Ты это Ты! Цени себя, свои мысли и достижения будь-то оладьи, которые впервые не пригорели, или пригорели (пофиииг!) или миллионная сделка с Китаем в 5.30 утра Я вот, мать, двох детей, горжусь, что могу позволить себе такие фотосессии Каким своим достижением сегодня ты гордишься?
P. S.И самое главное, хочу поздравить людей, которым есть чем гордиться на 1000% С Днём Учителя, милые! #приходьконастя #анастасияприходько #моймир #мысливслух #амнепофиг #мненравитсятак #мать #яжемать #живукакхочу #мояжизнь
Фото из Instagram Анастасии Приходько.
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