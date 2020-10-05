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Шоу-бизнес

Найдена мертвой звезда фильмов Спайка Ли

12:33 5 октября 2020
Найдена мертвой звезда фильмов Спайка Ли

В американском штате Атланта был найден убитым актер Томас Джефферсон Берд. По словам представителей полиции, 70-летний Берд скончался от множественных огнестрельных ранений в спину, сообщает TMZ.

Сейчас идет расследование обстоятельств инцидента.

Томас Джефферсон Берд снялся в нескольких фильмах Спайка Ли, среди которых — «Толкачи», «Девушка № 6», «Его игра», «Замороченные» и «Лето в Ред Хук». Также он появился в байопике Тэйлора Хэкфорда о Рэе Чарльзе и криминальной ленте Антуана Фукуа «Бруклинские полицейские».

В группе актера в Instagram информацию о смерти актера прокомментировали кадром из одного из фильмов.

«Пусть брат Берд пролетит через эти небесные жемчужные врата. Аминь», — говорится в описании к фото.

Напомним, в июле в США застрелили 30-летнего рэпера Lil Marlo.

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