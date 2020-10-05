Боль от измены заглушил поступок Тарзана: Королева сквозь слезы поведала историю

Певица Наташа Королева, давшая первое интервью после измены мужа, рассказала об одном важном событии в их жизни.

А начала с того, что поведала Ксении Собчак о большом количестве звонивших и писавших ей женщин, которые уверяли, что беременны от ее мужа.

«Я была, видимо, какой-то жалобной книгой», — говорит Наташа Королева и вспоминает одну из звонивших, рассказавших ей о своем «интересном положении».

«Я ей говорю: «И что дальше? Зачем мне эта информация? Телефон парня знаете? Все претензии — туда. Я — не жалобная книга», — откровенничает Королева и добавляет, что подобные случаи не вызывали в ней ревности, за исключением, возможно, первых лет совместной жизни. Когда, по ее словам, следовало уменьшать большую «телефонную книжку» звонивших Тарзану.

Певица вспомнила ситуацию, когда на Волге она выпала с катера и чуть не погибла, о которой не смогла рассказать сразу, едва сдерживая слезы.

«После той аварии я поняла, что Серега — тот человек, который, что бы ни случилось в нашей жизни, будет рядом до последнего, до конца. Как он меня спасал, как он рядом со мной трое суток находился в реанимации, менял судна, мыл меня», — на этих словах певица не сдержала слез.

Назвав это событие в жизни переломным моментом, певица добавила, что после него никакой речи о ревности и претензиях друг к другу идти не могло.

На видео — с 59:37.

Фото из Instagram Наташи Королевой.

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