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Шоу-бизнес

«Ее использовали вслепую»: любовница Тарзана добила Королеву

15:42 5 октября 2020
Тарзан и Анастасия Шульженко

Любовница стриптизера Тарзана актриса Анастасия Шульженко отреагировала на интервью Натальи Королевой Ксении Собчак. Певица решилась нарушить молчание и пригласила журналистку в Краснодар, где она приходит в себя после скандала.

Королева и Тарзан, вопреки слухам, не разбежались. Более того, певица защищает мужа, поддерживая его версию о том, что его «опоили» и что коварная любовница заранее спланировала соблазн, а теперь использует скандал для пиара.

Анастасия отреагировала на интервью, записав очередное видео в Instagram. В ролике актриса уверят, что любит Сергея, что их связь длилась полтора года и обещала предоставить доказательства. Шульженко говорит, что Глушко обманывал и продолжает обманывать жену, используя ее «вслепую», а также вводит в заблуждение Собчак.

«Карта госпожи Порывай использовалась вслепую. Она ничего не знала. Конечно, ей хочется верить своему мужу. Но зачем брать грех на душу и обвинять в воровстве? Это же ложь, прямая ложь», — уверяет Шульженко.

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