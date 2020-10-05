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Шоу-бизнес

Владимир Остапчук попал в новый скандал

17:09 5 октября 2020
Владимир Остапчук и Кристина Горняк

Владимир Остапчук, который готовится к свадьбе с Кристиной Горняк, попал в новый скандал. Телеведущий дал интервью Кате Осадчей в «Светской жизни» и пожалел об этом. Остапчук утверждает, что создатели программы обманули зрителей, вырезав его ответ и смонтировав вместо него ответ Кристины на другой вопрос.

Катя спросила у Владимира, правда ли, что он не дает деньги бывшей жене Елене Войченко на содержание их общих детей, но в то же время дарит новой возлюбленной кольцо с бриллиантом и дорогой автомобиль, ценой примерно в 50 тысяч долларов.

После этого вопроса в программе последовал ответ Кристины о том, что она не видит ничего плохого в демонстрации подарков от Владимира. Телеведущий утверждает, что его ответ о детях просто вырезали.

«Наверное, чтобы придать „скандальности“ ситуации „Світське життя“ решило сделать для меня очень странную вещь. Мой ответ на этот вопрос вырезали. Я сказал, что люблю своих детей, никогда даже не подумаю о том, чтобы их покинуть, и обеспечиваю их. Зачем вы, создатели программы, выставляете это в таком свете? Что нам якобы наплевать на всех, мы такие ох***шие и публично говорим, что пофиг на детей вообще. Ради хайпа?» — возмутился Остапчук.

Он заверил, что содержит дочь Эмилию и сына Эвана, оплачивает школу и садик, выделяет деньги на продукты и одежду, регулярно встречается с детьми. Чтобы не быть голословным, он даже предоставил в сети чеки.

«Я достаточно неконфликтный человек. На многие вещи не реагирую в принципе, считаю это ниже достоинства. Но здесь — я в шоке. О том, что я якобы не даю денег бывшей семье, но при этом покупаю автомобиль в новую семью. Я плачу более 30 тыс. грн в месяц за частные школы и садик. Я плачу 25 тыс. грн за продукты, я покупаю одежду и провожу с детьми 2−3 дня в неделю. Это легко увидеть и не делать скандал там, где его нет. Если мужчина молчит и не реагирует на публичные выпады, это не значит, что все правда и он виноват», — объяснил Остапчук.

Напомним, Владимир и Кристина перенесли свадьбу из-за коронавируса. Торжество состоится 15 октября. Пара уже присматривает себе загородный дом и задумывается о детях.

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