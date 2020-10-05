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Шоу-бизнес

Победитель "Евровидения" Дункан Лоуренс готовится к свадьбе со своим возлюбленным

17:56 5 октября 2020
Дункан Лоуренс и Джордан Гарфилд

Победитель международного песенного конкурса «Евровидение» Дункан Лоуренс обручился со своим бойфрендом Джорданом Гарфилдом. Певец ответил согласием на предложение руки и сердца, пара готовится к свадьбе. Об этом 26-летний Дункан рассказал на своей странице в Instagram. Он опубликовал фото с обручальным кольцом и признался в любви Джордану.

«Я люблю тебя, Джордан Гарфилд», — написал Дункан.

Будущий муж также ответил публичным признанием в любви.

«Я самый счастливый человек на свете: я сделал предложение Дункану, и он ответил „да“. Никогда еще я не был так счастлив в своей жизни. Я вступлю в брак с самым добрым, умным, гениальным, талантливым и красивым мужчиной. И самым лучшим другом в мире», — написал Гарфилд.

Известно, что Дункан и Джордан начали встречаться в начале 2020 года. В мае певец официально подтвердил их отношения. На пресс-конференции в Тель-Авиве во время «Евровидения» Дункан признался в бисексуальности.

Фото jordandelivers/Instagram

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