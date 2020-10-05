Alyona Alyona превратилась в рокершу ради «Диких танців»

Известная рэп-исполнительница Alyona Alyona представила ремикс хита «Дикі танці» и клип на него. В ролике артистка предстала в неожиданном образе. Ради новой работы она превратилась в дерзкую рокершу и освоила байк.

«Такую версию трека „Дикі танці“ вы еще не слышали, и в таком образе вы точно меня не видели! Представляю вам мое новое видео и ремикс-версию трека от Oleksandr Chaikovskyi», — написала Alyona Alyona.

Ранее исполнительница проводила в сети конкурс ремиксов. Среди множества работ она с командой выбрала победителя.

«Победителей выбирали вместе с моей командой, и очень хотелось бы, чтобы некоторые из этих работ вы могли слышать. Именно поэтому мы сделали ЕР на трек „Дикие танцы“. Но был среди них один ремикс, который не победил в конкурсе, но очень мне запомнился и прокачал. И мы решили его экранизировать и снять такое фан-видео», — сообщила Alyona Alyona.

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