Анна Семенович уже неделю болеет COVID-19: накануне она снималась в кино

Российская певица и актриса, бывшая участница группы «Блестящие» Анна Семенович подхватила коронавирус. Она призналась, что уже неделю болеет COVID-19. Об этом артистка рассказала в Instagram. Она описала свои симптомы и заверила, что чувствует себя нормально и скоро намерена вернуться к работе.

«Любимые, не хотела вас сразу пугать, но пришло время поделиться не самой приятной новостью. Уже неделю я нахожусь дома на карантине. Вирус COVID-19 добрался и до меня. Чувствую себя уже гораздо лучше, 12 октября самоизоляция закончится, и я с приобретёнными антителами снова вернусь в строй совершенно безопасная для окружающих! А вас очень прошу беречь себя и родных», — обратилась к подписчикам Анна и призвала всех носить маски и перчатки, избегать людных мест.

Накануне болезни Анна снималась в продолжении фильма «Гардемарины». В группе риска оказались режиссер картины Светлана Дружинина, актеры Настя Макеева, Александр Домогаров, Дмитрий Харатьян, у которого недавно от «короны» умер отец, и возрастной Михаил Боярский, который и так не может похвастаться отменным здоровьем.

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